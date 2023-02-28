Матюхина (Большеушенкова) Параскева Ефимова
Место рождения
Дата рождения27.10.1888
Дата смерти18.02.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1888
Бракосочетание
17.01.1910
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1911
Отец ребёнка: Матюхин Алексей Ананиев
Рождение ребёнка
1912
Сын: Матюхин Константин Алексеев
Отец ребёнка: Матюхин Алексей Ананиев
Рождение ребёнка
21.08.1913
Отец ребёнка: Матюхин Алексей Ананиев
Смерть
18.02.1914
Причина смерти: от туберкулёза лёгких