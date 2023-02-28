Матюхина (Большеушенкова) Параскева Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхина (Большеушенкова) Параскева Ефимова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.10.1888

Дата смерти

18.02.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1888

Отец: Большеушенков (белогладшенков) Ефимий (Акимов)

Мать: Большеушенкова Параскева (Дометиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.01.1910

Муж: Матюхин Алексей Ананиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1911

Сын: Матюхин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Матюхин Алексей Ананиев

Рождение ребёнка
1912

Сын: Матюхин Константин Алексеев

Отец ребёнка: Матюхин Алексей Ананиев

Рождение ребёнка
21.08.1913

Сын: Матюхин Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Матюхин Алексей Ананиев

Смерть
18.02.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от туберкулёза лёгких
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