Полисмаков Пётр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1946
Дата смерти2006
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1946
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Отсутствует в базе "Фамилио"
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2006
Отсутствует в базе "Фамилио"