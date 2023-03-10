Полисмаков Пётр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полисмаков Пётр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1946

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1946

Отец: Полисмаков Дмитрий Антонович

Мать: Полисмаков (Шемонаев) Серафима Филипповна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Отсутствует в базе "Фамилио"
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
Отсутствует в базе "Фамилио"

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