Полисмаков Дмитрий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полисмаков Дмитрий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Полисмаков Лир Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полисмаков (Шемонаев) Серафима Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
18.10.1946

Сын: Полисмаков Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Полисмаков (Шемонаев) Серафима Филипповна

Рождение ребёнка
18.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полисмаков (Шемонаев) Серафима Филипповна

Смерть
1980
Отсутствует в базе "Фамилио"

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