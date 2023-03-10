Полисмаков Дмитрий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.?
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Полисмаков Лир Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
18.10.1946
Сын: Полисмаков Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: Полисмаков (Шемонаев) Серафима Филипповна
Рождение ребёнка
18.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полисмаков (Шемонаев) Серафима Филипповна
Смерть
1980
Отсутствует в базе "Фамилио"