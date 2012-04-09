Полисмаков (Шемонаев) Серафима Филипповна
Место рождения
Дата рождения20.05.1916
Дата смерти09.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Яковлев (Темисов) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Темисов Николай Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1946
Сын: Полисмаков Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Полисмаков Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
18.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полисмаков Дмитрий Антонович
Смерть
09.04.2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Отсутствует в базе "Фамилио"
Похороны
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"