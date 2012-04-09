Полисмаков (Шемонаев) Серафима Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полисмаков (Шемонаев) Серафима Филипповна

Место рождения

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.05.1916

Дата смерти

09.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1916

Отец: Шемонаев Филипп Фёдорович

Мать: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полисмаков Дмитрий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темисов Николай Неизвестно

Отсутствует в базе "Фамилио"
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Яковлев (Темисов) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Темисов Николай Неизвестно

Рождение ребёнка
18.10.1946

Сын: Полисмаков Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Полисмаков Дмитрий Антонович

Рождение ребёнка
18.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полисмаков Дмитрий Антонович

Смерть
09.04.2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Отсутствует в базе "Фамилио"
Похороны
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"

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