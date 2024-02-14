Черкес (Шульга) Олита
Место рожденияс. Коротковка,Орданскийс/с,Диканьский р-н,Полтавская обл Украины
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шульга Сидор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черкес) Ефросинья
Отец ребёнка: Черкес Степан Пантилеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1922
Сын: Черкес Иван
Отец ребёнка: Черкес Степан Пантилеевич
Смерть
Неизвестно