Черкес (Шульга) Олита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкес (Шульга) Олита

Место рождения

с. Коротковка,Орданскийс/с,Диканьский р-н,Полтавская обл Украины

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шульга Сидор

Мать: Шульга Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черкес) Ефросинья

Отец ребёнка: Черкес Степан Пантилеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкес Степан Пантилеевич

Рождение ребёнка
08.03.1922

Сын: Черкес Иван

Отец ребёнка: Черкес Степан Пантилеевич

Смерть
Неизвестно

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