Черкес Иван
Место рождениях.Короткивка Диканьского района Украина
Дата рождения08.03.1922
Дата смерти16.03.2003
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1922
Отец: Черкес Степан Пантилеевич
Мать: Черкес (Шульга) Олита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкес Галина
Военная награда
Неизвестно
Черкес Иван Степанович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1922 Украинская ССР, Полтавская обл., Диканьский р-н, с. Ордановка. Юбилейная картотека
Смерть
16.03.2003