Шульга Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкес (Шульга) Олита
Отец ребёнка: Шульга Сидор
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Дейнеко (Шульга) Одарка (Дарья Пантелемоновна) (Дарья Пантелемоновна)
Отец ребёнка: Шульга Сидор
Рождение ребёнка
14.03.1907
Сын: Шульга Григорий Санинструктор Сидорович
Отец ребёнка: Шульга Сидор
Смерть
Неизвестно