Шульга Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШульга Евдокия Васильевна

Шульга Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкес (Шульга) Олита

Отец ребёнка: Шульга Сидор

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Дейнеко (Шульга) Одарка (Дарья Пантелемоновна) (Дарья Пантелемоновна)

Отец ребёнка: Шульга Сидор

Рождение ребёнка
14.03.1907

Сын: Шульга Григорий Санинструктор Сидорович

Отец ребёнка: Шульга Сидор

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.