Манаева (Мухаметова) Магибадар
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1925
Дочь: (Манаева) Сарвар Абдулловна
Отец ребёнка: Манаев Абдулла Гиниятуллович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Манаев Абдулла Гиниятуллович
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Манаев Абдулла Гиниятуллович
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Манаев Абдулла Гиниятуллович
Смерть
Неизвестно