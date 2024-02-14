Манаева (Мухаметова) Магибадар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева (Мухаметова) Магибадар

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1925

Дочь: (Манаева) Сарвар Абдулловна

Отец ребёнка: Манаев Абдулла Гиниятуллович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Манаев Раис Абдуллович

Отец ребёнка: Манаев Абдулла Гиниятуллович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Манаев Рамзис Абдуллович

Отец ребёнка: Манаев Абдулла Гиниятуллович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Манаев Ирек Абдуллович

Отец ребёнка: Манаев Абдулла Гиниятуллович

Смерть
Неизвестно

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