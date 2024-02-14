Манаев Рамзис Абдуллович
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Рождение ребёнка
1967
Рождение ребёнка
1969
Рождение ребёнка
1971
Рождение ребёнка
1975
Рождение ребёнка
1981
Смерть
Неизвестно