Манаев Рамзис Абдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаев Рамзис Абдуллович

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Манаев Абдулла Гиниятуллович

Мать: Манаева (Мухаметова) Магибадар

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева Хамида Гибадулловна

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева Хамида Гибадулловна

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева Хамида Гибадулловна

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева Хамида Гибадулловна

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева Хамида Гибадулловна

Смерть
Неизвестно

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