Манаев Абдулла Гиниятуллович
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения28.11.1897
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1897
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1925
Дочь: (Манаева) Сарвар Абдулловна
Мать ребёнка: Манаева (Мухаметова) Магибадар
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Манаева (Мухаметова) Магибадар
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: Манаева (Мухаметова) Магибадар
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Манаева (Мухаметова) Магибадар
Смерть
1979