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Манаев Абдулла Гиниятуллович

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

28.11.1897

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1897

Отец: Манаев Гиниятулла

Мать: Феткуллина (Асфандиярова) Карима

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1925

Дочь: (Манаева) Сарвар Абдулловна

Мать ребёнка: Манаева (Мухаметова) Магибадар

Рождение ребёнка
1940

Сын: Манаев Раис Абдуллович

Мать ребёнка: Манаева (Мухаметова) Магибадар

Рождение ребёнка
1943

Сын: Манаев Рамзис Абдуллович

Мать ребёнка: Манаева (Мухаметова) Магибадар

Рождение ребёнка
1946

Сын: Манаев Ирек Абдуллович

Мать ребёнка: Манаева (Мухаметова) Магибадар

Смерть
1979

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