Kehler Gerhard
мужской, родился 19.04.1808, Chortitza Colony, Prussia
умер 24.01.1877
Супруги
Kehler (Harder) Agatha G.?.04.1812 г.р.
Дети
Kehler Peter11.07.1836 г.р.
Kehler (Keller) Peter05.05.1838 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Chortitza Colony, Prussia
Бракосочетание
?.06.1835
Prussia
Рождение ребёнка
11.07.1836
Сын: Kehler Peter
Мать ребёнка: Kehler (Harder) Agatha G.
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1838
Мать ребёнка: Kehler (Harder) Agatha G.
Рождение ребёнка
27.04.1840
Дочь: Toews (Kehler) Agatha G H
Мать ребёнка: Kehler (Harder) Agatha G.
Рождение ребёнка
24.07.1842
Сын: Kehler Gerhard
Мать ребёнка: Kehler (Harder) Agatha G.
Bergthal Colony, Prussia
Рождение ребёнка
12.12.1848
Дочь: Hamm (Kehler) Sara
Мать ребёнка: Kehler (Harder) Agatha G.
Рождение ребёнка
19.09.1852
Сын: Kehler Franz
Мать ребёнка: Kehler (Harder) Agatha G.
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1855
Сын: Kehler Abram
Мать ребёнка: Kehler (Harder) Agatha G.
Смерть
24.01.1877