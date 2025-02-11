Kehler Gerhard 19.04.1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Kehler Gerhard

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.04.1808, Chortitza Colony, Prussia

умер 24.01.1877

Супруги
Kehler (Harder) Agatha G.?.04.1812 г.р.
Дети
Kehler Peter11.07.1836 г.р.
Kehler (Keller) Peter05.05.1838 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Chortitza Colony, Prussia

Бракосочетание
?.06.1835

Жена: Kehler (Harder) Agatha G.

Prussia

Супруг(-а): Agatha G. Kehler (Harder)

Рождение ребёнка
11.07.1836

Сын: Kehler Peter

Мать ребёнка: Kehler (Harder) Agatha G.

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
05.05.1838

Сын: Kehler (Keller) Peter

Мать ребёнка: Kehler (Harder) Agatha G.

Рождение ребёнка
27.04.1840

Дочь: Toews (Kehler) Agatha G H

Мать ребёнка: Kehler (Harder) Agatha G.

Рождение ребёнка
24.07.1842

Сын: Kehler Gerhard

Мать ребёнка: Kehler (Harder) Agatha G.

Bergthal Colony, Prussia

Рождение ребёнка
12.12.1848

Дочь: Hamm (Kehler) Sara

Мать ребёнка: Kehler (Harder) Agatha G.

Рождение ребёнка
19.09.1852

Сын: Kehler Franz

Мать ребёнка: Kehler (Harder) Agatha G.

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
18.01.1855

Сын: Kehler Abram

Мать ребёнка: Kehler (Harder) Agatha G.

Смерть
24.01.1877

Мы используем куки для улучшения работы сайта.