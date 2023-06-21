Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти15.12.1839 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1811
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1818
Сын: Емельян Иванович
Отец ребёнка: Иван Петров
приёмный сын Ивана Мартынова и Анны Алексеевны из Елагино. Возможно из Рындино Цивильский уезд
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агапия Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Смерть
15.12.1839 ст.
от водянки