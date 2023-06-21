Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

15.12.1839 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Емельян Иванович

Отец ребёнка: Иван Петров

приёмный сын Ивана Мартынова и Анны Алексеевны из Елагино. Возможно из Рындино Цивильский уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агапия Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.12.1839 ст.
Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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