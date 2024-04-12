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Василий Иванов

Место рождения

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Иван Петров

Мать: Екатерина Ивановна

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Александр Васильев

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ксения Васильева

Мать ребёнка: Марья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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