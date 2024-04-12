Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Иван Петров
Мать: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Александр Васильев
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ксения Васильева
Мать ребёнка: Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Иванова
Смерть
Неизвестно