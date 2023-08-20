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Михайлов Меньшой Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Михаил (Михайло) Иванов

Мать: Елена Васильева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Агафон Федоров

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Федоров Иван

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Иванова

Смерть
1850
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