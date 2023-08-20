Михайлов Меньшой Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Михаил (Михайло) Иванов
Мать: Елена Васильева
Рождение ребёнка
1804
Сын: Агафон Федоров
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1807
Сын: Федоров Иван
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Иванова
Смерть
1850