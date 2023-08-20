Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Марья Михайлова Старшая
Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марья Михайлова Меньшая
Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Лукерья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно