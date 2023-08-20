Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Федор Михайлов Больший

Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Марья Михайлова Старшая

Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Михайлов Меньшой Федор

Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марья Михайлова Меньшая

Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Лукерья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил (Михайло) Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил (Михайло) Иванов

Смерть
Неизвестно
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