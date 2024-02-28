Матрена Иванова
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Агафон Федоров
Отец ребёнка: Михайлов Меньшой Федор
Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1807
Сын: Федоров Иван
Отец ребёнка: Михайлов Меньшой Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно