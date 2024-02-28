Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Иванова

Место рождения

Костенево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Костенево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Агафон Федоров

Отец ребёнка: Михайлов Меньшой Федор

Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Федоров Иван

Отец ребёнка: Михайлов Меньшой Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Меньшой Федор

Смерть
Неизвестно
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