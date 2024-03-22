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Тонушкин Александр Иванович

Место рождения

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1905

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.03.1937

Сын: Тонушкин Леонид Александрович

Мать ребёнка: Тонушкина Анна Андреевна

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Тонушкина Анна Андреевна

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: Тонушкина Анна Андреевна

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тонушкина Анна Андреевна

Смерть
1943
На войне
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