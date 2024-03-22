Тонушкин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
15.03.1937
Сын: Тонушкин Леонид Александрович
Мать ребёнка: Тонушкина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Тонушкина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Тонушкина Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тонушкина Анна Андреевна
Смерть
1943
На войне