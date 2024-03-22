Тонушкина (Федотова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонушкина (Федотова) Анна Андреевна

Место рождения

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

16.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1910

Отец: Федотов Андрей Андреевич

Мать: Федотова Ираида Алексеевна

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.03.1937

Сын: Тонушкин Леонид Александрович

Отец ребёнка: Тонушкин Александр Иванович

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Тонушкин Александр Иванович

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Тонушкин Александр Иванович

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тонушкин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
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