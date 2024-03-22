Тонушкина (Федотова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1910
Рождение ребёнка
15.03.1937
Сын: Тонушкин Леонид Александрович
Отец ребёнка: Тонушкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Тонушкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Тонушкин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно