Озерова (княжна Мещерская) Анастасия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1841
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Ozerova Evdokija Semionovna
Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич
Дочь: Ozerova Marija Semionovna
Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич
Сын: Ozerov Nikolaj Semionovich
Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич
Дочь: Ozerova Ekaterina Semionovna
Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич
Дочь: Nebolsina Elizaveta Semionovna
Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич
Дочь: Ozerova Varvara Semionovna Семеновна
Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич
Дочь: Кругликова Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич
Дочь: Ozerova Nadezhda Semionovna
Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич
Дочь: Glebov Alexandra Semenovna
Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич
Дочь: Daksergof Liubov Semionovna
Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич
Дочь: Ozerova Evgenija Semionovna
Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич
Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич