Озерова (княжна Мещерская) Анастасия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова (княжна Мещерская) Анастасия Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1841

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Meshchersky Boris Ivanovich

Мать: Мещерская Евдокия Николаевна

Бракосочетание
28.01.1814

Муж: Озеров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
17.01.1815

Дочь: Ozerova Evdokija Semionovna

Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ozerova Marija Semionovna

Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
04.03.1818

Сын: Ozerov Nikolaj Semionovich

Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
?.03.1819

Дочь: Ozerova Ekaterina Semionovna

Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
24.04.1820

Дочь: Nebolsina Elizaveta Semionovna

Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ozerova Varvara Semionovna Семеновна

Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Кругликова Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ozerova Nadezhda Semionovna

Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Glebov Alexandra Semenovna

Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Daksergof Liubov Semionovna

Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ozerova Evgenija Semionovna

Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ozerov Boris Semionovich

Отец ребёнка: Озеров Семен Николаевич

Смерть
1841
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