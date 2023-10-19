Daksergof (Ozerova) Liubov Semionovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Daksergof (Ozerova) Liubov Semionovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Озеров Семен Николаевич

Мать: Озерова (княжна Мещерская) Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даксергоф Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.07.1852

Муж: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Тяпкина (Тяпкина) Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Даксергоф) Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович

Рождение ребёнка
01.10.1858

Дочь: (Даксергоф) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.01.1861

Сын: Daksergof Лев Георгиевич

Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович

Рождение ребёнка
27.10.1863

Сын: Даксергоф Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.11.1866

Дочь: (Даксергоф) Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович

Рождение ребёнка
17.04.1875

Дочь: Даксергоф (Dakserhof) Елисавета Георгиевна

Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович

Москва, город федерального значения Москва

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