Daksergof (Ozerova) Liubov Semionovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даксергоф Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.07.1852
Рождение ребёнка
Около 1854
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Даксергоф) Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович
Рождение ребёнка
01.10.1858
Дочь: (Даксергоф) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович
Рождение ребёнка
15.01.1861
Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович
Рождение ребёнка
27.10.1863
Сын: Даксергоф Борис Георгиевич
Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович
Рождение ребёнка
?.11.1866
Дочь: (Даксергоф) Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович
Рождение ребёнка
17.04.1875
Дочь: Даксергоф (Dakserhof) Елисавета Георгиевна
Отец ребёнка: Daksergof Georgij Aleksandrovich Александрович