Glebov (Ozerova) Alexandra Semenovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Glebov (Ozerova) Alexandra Semenovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Озеров Семен Николаевич

Мать: Озерова Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
26.04.1847

Сын: Glebov Mikhail Petrovich

Отец ребёнка: Glebov Pyotr Mikhailovich

Рождение ребёнка
07.08.1848

Сын: Glebov Vladimir Petrovich

Отец ребёнка: Glebov Pyotr Mikhailovich

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1853

Сын: Glebov Fyodor Petrovich

Отец ребёнка: Glebov Pyotr Mikhailovich

Рождение ребёнка
1853

Сын: Glebov Semion Petrovich

Отец ребёнка: Glebov Pyotr Mikhailovich

Ukraine
Смерть
1855
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