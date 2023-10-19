Glebov (Ozerova) Alexandra Semenovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
26.04.1847
Отец ребёнка: Glebov Pyotr Mikhailovich
Рождение ребёнка
07.08.1848
Сын: Glebov Vladimir Petrovich
Отец ребёнка: Glebov Pyotr Mikhailovich
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1853
Отец ребёнка: Glebov Pyotr Mikhailovich
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Glebov Pyotr Mikhailovich
Ukraine
Смерть
1855