Glebov Semion Petrovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Glebov Semion Petrovich

Место рождения

Ukraine

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Glebov Pyotr Mikhailovich

Мать: Glebov Alexandra Semenovna

Ukraine
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