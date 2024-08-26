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Федоров Юлий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1927

Дата смерти

29.02.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова (Краева) Евгения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1954

Дочь: Федорова (Федорова) Татьяна Юльевна

Мать ребёнка: Федорова (Краева) Евгения Ивановна

Смерть
29.02.1976
Похороны
1976

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