Федоров Юлий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1927
Дата смерти29.02.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1954
Дочь: Федорова (Федорова) Татьяна Юльевна
Мать ребёнка: Федорова (Краева) Евгения Ивановна
Смерть
29.02.1976
Похороны
1976