Федорова (Краева) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Краева) Евгения Ивановна

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

18.10.1927

Дата смерти

27.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1927

Отец: Краев Иван Васильевич

Мать: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Юлий Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.03.1954

Дочь: Федорова (Федорова) Татьяна Юльевна

Отец ребёнка: Федоров Юлий Леонтьевич

Смерть
27.04.2019
Причина смерти: Старость
Похороны
30.07.2019

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