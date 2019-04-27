Федорова (Краева) Евгения Ивановна
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения18.10.1927
Дата смерти27.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1927
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1954
Дочь: Федорова (Федорова) Татьяна Юльевна
Отец ребёнка: Федоров Юлий Леонтьевич
Смерть
27.04.2019
Причина смерти: Старость
Похороны
30.07.2019