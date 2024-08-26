Федорова (Федорова) Татьяна Юльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Федорова) Татьяна Юльевна

Место рождения

Красногорск, Московская область

Дата рождения

01.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1954

Отец: Федоров Юлий Леонтьевич

Мать: Федорова (Краева) Евгения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатунова (Федорова) Юлия

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Парикмахер
Восприемник
1989
Василий Николаевич Трикин
Восприемник
1989
Татьяна Николаевна (Трикина) Трикина

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