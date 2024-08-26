Федорова (Федорова) Татьяна Юльевна
Место рожденияКрасногорск, Московская область
Дата рождения01.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1954
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатунова (Федорова) Юлия
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Парикмахер
Восприемник
1989
Василий Николаевич Трикин
Восприемник
1989
Татьяна Николаевна (Трикина) Трикина