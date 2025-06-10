Немилостев(Ый) Борис Уч. Вов Корнеевич
мужской, родился 1906
умер Неизвестно
МатьМатренаНеизвестно г.р.
ОтецНемилостев Корней ЕфимовичОколо 1861 г.р.
Супруги
(Мартемьянова) Екатерина Семеновна25.11.1906 г.р.
Дети
(Немилостева) Лилия Борисовна1929 г.р.
Немилостев Лев Борисович17.12.1931 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Немилостев Корней Ефимович
Мать: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Немилостева) Лилия Борисовна
Мать ребёнка: (Мартемьянова) Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
17.12.1931
Мать ребёнка: (Мартемьянова) Екатерина Семеновна
Карабаш, Карабашский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мартемьянова) Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
02.09.1948
Сын: Немилостев Юрий Борисович
Мать ребёнка: (Мартемьянова) Екатерина Семеновна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область