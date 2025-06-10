Немилостев(Ый) Борис Уч. Вов Корнеевич 1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Немилостев(Ый) Борис Уч. Вов Корнеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1906

умер Неизвестно

Мать
МатренаНеизвестно г.р.
Отец
Немилостев Корней ЕфимовичОколо 1861 г.р.
Супруги
(Мартемьянова) Екатерина Семеновна25.11.1906 г.р.
Дети
(Немилостева) Лилия Борисовна1929 г.р.
Немилостев Лев Борисович17.12.1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Немилостев Корней Ефимович

Мать: Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мартемьянова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Немилостева) Лилия Борисовна

Мать ребёнка: (Мартемьянова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
17.12.1931

Сын: Немилостев Лев Борисович

Мать ребёнка: (Мартемьянова) Екатерина Семеновна

Карабаш, Карабашский, Челябинская область

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мартемьянова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
02.09.1948

Сын: Немилостев Юрий Борисович

Мать ребёнка: (Мартемьянова) Екатерина Семеновна

Смерть
Неизвестно

Похоронен в Щучинске, на старом кладбище

Похороны
Неизвестно
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

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