Немилостев Юрий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немилостев Юрий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1948

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1948

Отец: Немилостев(ый) Борис Корнеевич

Мать: Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
07.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Степняк
Смерть
2021
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