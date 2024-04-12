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Шапошников Александр Алексеевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Белов Алексей Никанорович

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.01.1910

Дочь: Карина Галина Александровна

Мать ребёнка: Шапошникова Анна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шапошников Алексей Александрович

Мать ребёнка: Шапошникова Анна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Шапошникова Анна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Василий Александрович

Мать ребёнка: Шапошникова Анна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Александра Александровна

Мать ребёнка: Шапошникова Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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