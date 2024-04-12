Шапошников Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Белов Алексей Никанорович
Рождение ребёнка
09.01.1910
Дочь: Карина Галина Александровна
Мать ребёнка: Шапошникова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шапошников Алексей Александрович
Мать ребёнка: Шапошникова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Шапошникова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников Василий Александрович
Мать ребёнка: Шапошникова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Александра Александровна
Мать ребёнка: Шапошникова Анна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно