Белов Алексей Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Алексей Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шапошников Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белышева Ася Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Юля Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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