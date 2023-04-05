Белов Алексей Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шапошников Александр Алексеевич
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белышева Ася Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Юля Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно