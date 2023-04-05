Шапошникова (Любимова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1910
Дочь: Карина Галина Александровна
Отец ребёнка: Шапошников Александр Алексеевич
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шапошников Алексей Александрович
Отец ребёнка: Шапошников Александр Алексеевич
Bogorodsk, Nizhny Novgorod Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно