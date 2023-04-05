Шапошникова (Любимова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошникова (Любимова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
1913 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1910

Дочь: Карина Галина Александровна

Отец ребёнка: Шапошников Александр Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шапошников Алексей Александрович

Отец ребёнка: Шапошников Александр Алексеевич

Bogorodsk, Nizhny Novgorod Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шапошников Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шапошников Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шапошников Александр Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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