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Шека Федор Миронович

Место рождения

Деснянское, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Жена

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Шека Мирон Иванович

Мать: Шека (Юрченко) Татьяна Петровна

Деснянское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шека Евдокия

Деснянское, Чернігівська область
Военная служба
1807
Отдан в рекруты, был полковым фельдшером
Рождение ребёнка
08.02.1807

Сын: Шека Федор Федорович

Мать ребёнка: Шека Евдокия

Деснянское, Чернігівська область
Крещен 09.02.1807 приходским священником Данилом Осадчим, вопспреемник Григорий Шостак.
Смерть
Неизвестно

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