Шека Федор Миронович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шека Евдокия
Военная служба
1807
Отдан в рекруты, был полковым фельдшером
Рождение ребёнка
08.02.1807
Сын: Шека Федор Федорович
Мать ребёнка: Шека Евдокия
Крещен 09.02.1807 приходским священником Данилом Осадчим, вопспреемник Григорий Шостак.
Смерть
Неизвестно