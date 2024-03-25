Шека (Юрченко) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти19.10.1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шека Мирон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Шека Федор Миронович
Отец ребёнка: Шека Мирон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Шека Мирон Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1794
Дочь: Шека Мелания Мироновна
Отец ребёнка: Шека Мирон Иванович
Крещена 6.1.1794 священником Мезинским Иваном Адамовичем, воспреемница Марфа Даниловна Осадчая.
Смерть
19.10.1798