Шека (Юрченко) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шека (Юрченко) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

19.10.1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шека Мирон Иванович

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Шека Федор Миронович

Отец ребёнка: Шека Мирон Иванович

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Шека Игнатий Миронович

Отец ребёнка: Шека Мирон Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1794

Дочь: Шека Мелания Мироновна

Отец ребёнка: Шека Мирон Иванович

Крещена 6.1.1794 священником Мезинским Иваном Адамовичем, воспреемница Марфа Даниловна Осадчая.
Смерть
19.10.1798
Деснянское, Чернігівська область

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