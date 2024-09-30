Шека Мирон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Шека Иван Гаврилович
Мать: Шека Евдокия Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шека Христина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Шека Федор Миронович
Мать ребёнка: Шека (Юрченко) Татьяна Петровна
Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Шека (Юрченко) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
04.01.1794
Дочь: Шека Мелания Мироновна
Мать ребёнка: Шека (Юрченко) Татьяна Петровна
Крещена 6.1.1794 священником Мезинским Иваном Адамовичем, воспреемница Марфа Даниловна Осадчая.
Упоминание
1811
Бежал в 1806
Смерть
Неизвестно