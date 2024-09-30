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Шека Мирон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Шека Иван Гаврилович

Мать: Шека Евдокия Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шека Христина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шека (Юрченко) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Шека Федор Миронович

Мать ребёнка: Шека (Юрченко) Татьяна Петровна

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Шека Игнатий Миронович

Мать ребёнка: Шека (Юрченко) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
04.01.1794

Дочь: Шека Мелания Мироновна

Мать ребёнка: Шека (Юрченко) Татьяна Петровна

Крещена 6.1.1794 священником Мезинским Иваном Адамовичем, воспреемница Марфа Даниловна Осадчая.
Упоминание
1811
Бежал в 1806
Смерть
Неизвестно

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