Морожников Андрей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорожников Андрей Семенов

Морожников Андрей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Морожников Семен Казак Кр.Св. Петра

Мать: Морожникова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Морожников Данила Андреев

Мать ребёнка: Морожникова Устинья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Морожников Алексей Андреев

Мать ребёнка: Морожникова Устинья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морожникова Устинья Федорова

д. Пелевиной
крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close