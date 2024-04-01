Морожников Андрей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Морожников Данила Андреев
Мать ребёнка: Морожникова Устинья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Морожников Алексей Андреев
Мать ребёнка: Морожникова Устинья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пелевиной
крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно