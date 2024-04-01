Морожникова Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морожникова Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Морожников Андрей Семенов

Отец ребёнка: Морожников Семен Казак Кр.Св. Петра

Рождение ребёнка
11.02.1769

Сын: Морожников Дмитрий Семенов

Отец ребёнка: Морожников Семен Казак Кр.Св. Петра

Рождение ребёнка
06.12.1775

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Морожников Семен Казак Кр.Св. Петра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морожников Федор

Отец ребёнка: Морожников Семен Казак Кр.Св. Петра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морожников Семен Казак Кр.Св. Петра

Смерть
Неизвестно
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