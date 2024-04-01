Морожникова Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Морожников Андрей Семенов
Отец ребёнка: Морожников Семен Казак Кр.Св. Петра
Рождение ребёнка
11.02.1769
Сын: Морожников Дмитрий Семенов
Отец ребёнка: Морожников Семен Казак Кр.Св. Петра
Рождение ребёнка
06.12.1775
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Морожников Семен Казак Кр.Св. Петра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морожников Федор
Отец ребёнка: Морожников Семен Казак Кр.Св. Петра
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно