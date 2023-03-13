Сосуняевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Сосуняевъ Василий Кузьминъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Сосуняевъ Яковъ
Мать ребёнка: Сосуняева Оксинья Васильева
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сулявъ Никифоръ
Мать ребёнка: Сосуняева Оксинья Васильева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Сосуняевъ Иванъ
Мать ребёнка: Сосуняева Оксинья Васильева