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Сосуняевъ Иванъ

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1724

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Сосуняевъ Василий Кузьминъ

Мать: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосуняева Оксинья Васильева

Рождение ребёнка
1744

Сын: Сосуняевъ Яковъ

Мать ребёнка: Сосуняева Оксинья Васильева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Сулявъ Никифоръ

Мать ребёнка: Сосуняева Оксинья Васильева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Сосуняевъ Иванъ

Мать ребёнка: Сосуняева Оксинья Васильева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

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