Сосуняева Оксинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Сосуняевъ Яковъ
Отец ребёнка: Сосуняевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сулявъ Никифоръ
Отец ребёнка: Сосуняевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Сосуняевъ Иванъ
Отец ребёнка: Сосуняевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сосуняевъ Иванъ