Сосуняева Оксинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосуняева Оксинья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Сосуняевъ Яковъ

Отец ребёнка: Сосуняевъ Иванъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Сулявъ Никифоръ

Отец ребёнка: Сосуняевъ Иванъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Сосуняевъ Иванъ

Отец ребёнка: Сосуняевъ Иванъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосуняевъ Иванъ

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