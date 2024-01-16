Степанкова (Михайлова) Лепистинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкова (Михайлова) Лепистинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1895

Дата смерти

24.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Степанков Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Степанков Матвей Петрович

Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.06.1928

Сын: Степанков Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Степанков Матвей Петрович

Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Матвеевна

Отец ребёнка: Степанков Матвей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанков Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Степанков Матвей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанков Матвей Петрович

Смерть
24.12.1986
Александровка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Александровка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
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