Степанкова (Михайлова) Лепистинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1895
Дата смерти24.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Степанков Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Степанков Матвей Петрович
Рождение ребёнка
04.06.1928
Сын: Степанков Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Степанков Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Матвеевна
Отец ребёнка: Степанков Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанков Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Степанков Матвей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1986
Похороны
Неизвестно