Степанков Матвей Петрович
Место рожденияКрасноярский край, Боготольский р-н, Красноречинский с/с
Дата рождения1898
Дата смерти15.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Степанков Пётр
Красноярский край, Боготольский р-н, Красноречинский с/с
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Степанков Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Степанкова Лепистинья Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1928
Сын: Степанков Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Степанкова Лепистинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Матвеевна
Мать ребёнка: Степанкова Лепистинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанков Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: Степанкова Лепистинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Боготольский РВК, Красноярский край, Боготольский р-н
Смерть
15.03.1942
Смоленская обл., Износковский р-н, д. Березки
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести