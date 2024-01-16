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Степанков Матвей Петрович

Место рождения

Красноярский край, Боготольский р-н, Красноречинский с/с

Дата рождения

1898

Дата смерти

15.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Степанков Пётр

Мать: не указана

Красноярский край, Боготольский р-н, Красноречинский с/с
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Степанков Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Степанкова Лепистинья Ивановна

Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.06.1928

Сын: Степанков Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Степанкова Лепистинья Ивановна

Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Матвеевна

Мать ребёнка: Степанкова Лепистинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанков Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Степанкова Лепистинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанкова Лепистинья Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Боготольский РВК, Красноярский край, Боготольский р-н
Смерть
15.03.1942
Смоленская обл., Износковский р-н, д. Березки
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
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