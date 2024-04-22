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Корейша Захар Григорьевич

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

01.02.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
30.04.1839

Жена: Корейша Евфросиния Алексеевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
25.11.1839

Сын: Корейша Петр Захарович

Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.11.1839

Дочь: Варвара Захаровна

Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1840

Дочь: Параскева Захаровна

Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1842

Сын: Корейша Иван Захарович

Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.08.1845

Сын: Корейша Василий Захарович

Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Скипская Анисия Захаровна

Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Корейша Пелагея Захаровна

Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: Якименко Пелагея Захаровна

Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.03.1856

Сын: Корейша Кирилл Захарович

Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
01.02.1877
Харьковская губерния, Российская империя
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