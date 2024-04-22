Корейша Захар Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти01.02.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
30.04.1839
Рождение ребёнка
25.11.1839
Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.11.1839
Дочь: Варвара Захаровна
Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1840
Дочь: Параскева Захаровна
Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1842
Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.08.1845
Сын: Корейша Василий Захарович
Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Скипская Анисия Захаровна
Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Корейша Пелагея Захаровна
Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1853
Дочь: Якименко Пелагея Захаровна
Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.03.1856
Мать ребёнка: Корейша Евфросиния Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
01.02.1877
Харьковская губерния, Российская империя