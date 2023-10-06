Якименко (Корейша) Пелагея Захаровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения01.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1853
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1875
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1896
Дочь: Пятницкая Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Якименко Иван Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно