Якименко (Корейша) Пелагея Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко (Корейша) Пелагея Захаровна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1853

Отец: Корейша Захар Григорьевич

Мать: Корейша Евфросиния Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1875

Муж: Якименко Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1896

Дочь: Пятницкая Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Якименко Иван Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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