Корейша (Бонько) Евфросиния Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1818
Отец: Бонько Алексей
Мать: Бонько Агриппина
Бракосочетание
30.04.1839
Рождение ребёнка
25.11.1839
Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.11.1839
Дочь: Варвара Захаровна
Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1840
Дочь: Параскева Захаровна
Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1842
Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.08.1845
Сын: Корейша Василий Захарович
Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Скипская Анисия Захаровна
Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Корейша Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1853
Дочь: Якименко Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.03.1856
Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно