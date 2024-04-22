Корейша (Бонько) Евфросиния Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корейша (Бонько) Евфросиния Алексеевна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

28.09.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1818

Отец: Бонько Алексей

Мать: Бонько Агриппина

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
30.04.1839

Муж: Корейша Захар Григорьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
25.11.1839

Сын: Корейша Петр Захарович

Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.11.1839

Дочь: Варвара Захаровна

Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1840

Дочь: Параскева Захаровна

Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1842

Сын: Корейша Иван Захарович

Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.08.1845

Сын: Корейша Василий Захарович

Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Скипская Анисия Захаровна

Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Корейша Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: Якименко Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.03.1856

Сын: Корейша Кирилл Захарович

Отец ребёнка: Корейша Захар Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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