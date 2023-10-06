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Корейша Иван Захарович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.12.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1842

Отец: Корейша Захар Григорьевич

Мать: Корейша Евфросиния Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1880

Дочь: Базилевич Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Корейша Елена Елисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корейша Елена Елисеевна

Смерть
Неизвестно
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