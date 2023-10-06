Корейша Иван Захарович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения04.12.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1842
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1880
Дочь: Базилевич Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Корейша Елена Елисеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корейша Елена Елисеевна
Смерть
Неизвестно