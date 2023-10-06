Базилевич (Корейша) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базилевич (Корейша) Анастасия Ивановна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1880

Отец: Корейша Иван Захарович

Мать: Корейша Елена Елисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.10.1905

Муж: Базилевич Григорий Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1907

Сын: Базилевич Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Базилевич Григорий Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.05.1908

Сын: Базилевич Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Базилевич Григорий Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1909

Сын: Базилевич Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Базилевич Григорий Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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