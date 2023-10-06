Базилевич (Корейша) Анастасия Ивановна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения05.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1880
Отец: Корейша Иван Захарович
Мать: Корейша Елена Елисеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.10.1905
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1907
Сын: Базилевич Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Базилевич Григорий Яковлевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.05.1908
Сын: Базилевич Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Базилевич Григорий Яковлевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1909
Сын: Базилевич Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Базилевич Григорий Яковлевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно