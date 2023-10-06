Базилевич Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1905
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1907
Сын: Базилевич Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Базилевич Анастасия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.05.1908
Сын: Базилевич Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Базилевич Анастасия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1909
Сын: Базилевич Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: Базилевич Анастасия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно