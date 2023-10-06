Базилевич Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базилевич Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1905

Жена: Базилевич Анастасия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1907

Сын: Базилевич Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Базилевич Анастасия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.05.1908

Сын: Базилевич Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Базилевич Анастасия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1909

Сын: Базилевич Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Базилевич Анастасия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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