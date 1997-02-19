Паничкина (Коняева) Лидия Засимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паничкина (Коняева) Лидия Засимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1926

Дата смерти

19.02.1997

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1926

Отец: Коняев Засим Мартынович

Мать: Коняева Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
29.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паничкин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.04.1956

Сын: Паничкин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Паничкин Александр Дмитриевич

Смерть
19.02.1997

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