Паничкина (Коняева) Лидия Засимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1926
Дата смерти19.02.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1926
Отец: Коняев Засим Мартынович
Мать: Коняева Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
29.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паничкин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.04.1956
Сын: Паничкин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Паничкин Александр Дмитриевич
Смерть
19.02.1997