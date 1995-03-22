Паничкин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паничкин Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1925

Дата смерти

22.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925

Отец: Паничкин Дмитрий

Мать: Паничкина Наталия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паничкина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паничкина (Коняева) Лидия Засимовна

Рождение ребёнка
06.04.1956

Сын: Паничкин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Паничкина (Коняева) Лидия Засимовна

Смерть
22.03.1995

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