Паничкин Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1925
Дата смерти22.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925
Отец: Паничкин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паничкина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паничкина (Коняева) Лидия Засимовна
Рождение ребёнка
06.04.1956
Сын: Паничкин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Паничкина (Коняева) Лидия Засимовна
Смерть
22.03.1995