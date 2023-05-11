Паничкин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паничкин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарева (Паничкина) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паничкина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1925

Сын: Паничкин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Паничкина Наталия Герасимовна

Смерть
Неизвестно

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