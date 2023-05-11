Коняев Засим Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти14.06.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Коняев Мартын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Лукьянова Клавдия Засимовна
Мать ребёнка: Коняева Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
24.11.1926
Дочь: Паничкина Лидия Засимовна
Мать ребёнка: Коняева Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Коняева Валентина Засимовна
Мать ребёнка: Коняева Евгения Ефимовна
Смерть
14.06.1970