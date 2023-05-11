Коняев Засим Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коняев Засим Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

14.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Коняев Мартын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Лукьянова Клавдия Засимовна

Мать ребёнка: Коняева Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
24.11.1926

Дочь: Паничкина Лидия Засимовна

Мать ребёнка: Коняева Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Коняева Валентина Засимовна

Мать ребёнка: Коняева Евгения Ефимовна

Смерть
14.06.1970
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