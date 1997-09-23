Широков Аркадий Михайлович
Место рожденияСт Зуевка Кировской обл /фабрика бывшая платуновская/
Дата рождения18.06.1021
Дата смерти23.09.1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1021
Бракосочетание
12.07.1947
Рождение ребёнка
19.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Широкова (Шитова) Лидия Ивановна
Смерть
23.09.1997
Убит бандитами на своем дачном участке./Выписка из местной газеты Подольский рабочий в семейном архиве/