Широков Аркадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироков Аркадий Михайлович

Широков Аркадий Михайлович

avatar

Место рождения

Ст Зуевка Кировской обл /фабрика бывшая платуновская/

Дата рождения

18.06.1021

Дата смерти

23.09.1997

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1021

Отец: Широков Михаил Михайлович

Мать: Широкова Елизавета Николаевна

Бракосочетание
12.07.1947

Жена: Широкова (Шитова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Широкова (Шитова) Лидия Ивановна

Смерть
23.09.1997
Убит бандитами на своем дачном участке./Выписка из местной газеты Подольский рабочий в семейном архиве/

Мы используем куки для улучшения работы сайта.